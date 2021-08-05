Alfa Romeo, Lancia и DS начнут с 2024 года переходить на выпуск электромобилей

В концерне Stellantis объявили о намерении переходить на выпуск электрокаров, причем полностью электрифицировать автомобили брендов, входящих в состав компании, планируют уже в 2027 году.

Alfa Romeo, Lancia и DS начнут уже с 2024 года переходить на выпуск электромобилей. Как известно, к 2035 году в Европе планируют запретить продажи автомобилей с обычными ДВС, в связи с чем ужесточаются экологические нормы.

Из-за этого почти все автопроизводители пересмотрели свои планы и создали новые стратегии развития, в которых предусмотрен переход на электротягу.

Не исключением стал и концерн Alfa Romeo, Lancia и DS, который тоже намерен выпускать электромобили. Как было сказано, решение переходить на электротягу еще и связано с непопулярностью вышеуказанных брендов.

В их модельных рядах будут представлены электрокары и гибриды. Для реализации планов будет создано четыре новых модельных платформы, которые позволят автомобилям на одной зарядке проезжать от 500 до 800 км.