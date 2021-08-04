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Автомобили Chery

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Автомобили, выпускаемые китайской компанией Chery уже больше двух десятилетий, успели завоевать за это время популярность во всем мире. Они сочетают в себе технические параметры, обеспечивающие равный комфорт как для медленных поездок в городских условиях, так и для быстрого движения по бездорожью.

Основные особенности автомобилей марки Chery

Важнейшая особенность машин марки Chery заключается в сравнительно небольшом потреблении горючего. Кроме того, они имеют отличное техническое оснащение даже в базовой комплектации. В число ключевых преимуществ, которыми обладают автомобили Chery, входят:

  • высокое качество сборки;
  • привлекательный дизайн, не уступающий продукции европейских автопроизводителей;
  • доступность запасных частей, которые продаются почти во всех специализированных интернет-магазинах;
  • обширный модельный ряд, дающий возможность выбрать подходящую модель всем желающим;
  • низкая стоимость технического обслуживания.

Популярные кроссоверы Chery

Модельный ряд машин Chery весьма разнообразен. Он включает в себя и бюджетные автомобили, и транспортные средства класса люкс. Благодаря этому каждый покупатель имеет возможность выбрать наиболее подходящий для себя вариант, соответствующий бюджету и требуемой комплектации. В число наиболее популярных кроссоверов входят следующие модели:

  • Chery Tiggo 2. Эта мощная, стильная и безопасная машина отлично подходит для маневрирования в городских условиях и за городом. В задней части авто расположен спойлер, уменьшающий сопротивление воздуха и улучшающий аэродинамику при быстром движении, что позитивно влияет на управляемость и обеспечивает высокую устойчивость транспорта.
  • Chery Tiggo 3 FL. При разработке этого кроссовера использованы новейшие технологии и необычные дизайнерские идеи. Мотор объемом 1,6 л, которым оснащена машина, выдает мощность 126 л. с. Во время быстрой езды он потребляет до 6,7 л бензина на 100 километров в режиме МТ, благодаря чему обеспечивается конкурентоспособность модели.
  • Chery Tiggo 4. Этот кроссовер создан на платформе Chery T1Х, а его внешний вид в полной мере отвечает классической концепции торговой марки Chery – «Жизнь в движении».

Дизайнеры автоконцерна Chery при разработке экстерьера и интерьера машин продумали каждую мелочь, благодаря чему все модели имеют интересный и уникальный стиль.

Автомобилистов также привлекают высокое качество и доступная стоимость машин этой марки.

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