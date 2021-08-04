Для повышения мощности дизельных двигателей, улучшения показателей экономичности расхода топлива, применяется специальный агрегат, называемый турбокомпрессор, турбонагнетатель либо сокращенно просто турбина.

У механизма, работающего в форсированном режиме, со временем, из-за износа комплектующих, возникновения ржавчины, накопление нагара ухудшаются технические характеристики и показатели отдачи.

Поскольку зачастую из строя выходят лишь отдельные элементы агрегата, ремонт турбин дизельных двигателей https://polbel.by/remont-turbin/ для владельца транспортного средства оказывается выгоднее приобретения нового турбокомпрессора.

Как быстро отремонтировать турбину

Любой ремонт и профилактические действия занимают определенное время, в течение которого транспортное средство изымается из производственного процесса, в результате чего предприятие несет нежелательные убытки.

Отсутствие грузового автомобиля либо автобуса в рабочем парке транспортного предприятия негативно сказывается на оказании коммерческих услуг, а некоторых случаях может ухудшить рыночную репутацию компании.

Для решения описанной проблемы во многих случаях можно использовать восстановленную турбину https://polbel.by/.

Организация, занимающаяся ремонтом турбин для дизельных двигателей, имеет на своем складе запас восстановленных турбокомпрессоров для различных марок и моделей автомобилей.

Для восстановления и ремонта используются только оригинальные комплектующие от производителя.

Бывшие в употреблении детали используются только на малоответственных участках механизма.

Приобретение восстановленной турбины позволяет до минимума сократить период ремонтных работ и тем самым минимизировать ущерб от простоя транспортного средства.

Преимущества использования восстановленных турбин

Во-первых, восстановление турбонагнетателя с ограниченным использованием новых комплектующих на замену полностью непригодных к эксплуатации элементов обходится владельцу транспортного средства многократно дешевле, нежели приобретать новый агрегат.

Во-вторых, выпуском турбинных двигателей занимается ограниченное количество производителей, поэтому подобрать готовый восстановленный агрегат, аналогичный ранее установленному на автомобиле, не представляет сложности.

К экономии на стоимости приобретения новой турбины за счет использования восстановленной необходимо добавить сокращение ущерба от недополученной прибыли за счет простоя транспортного средства на время ремонтных работ.