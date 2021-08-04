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Разрешение на выезд ребенка за границу в Киеве

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Для всех граждан Украины существуют определенные правила для выезда за границу, но для несовершеннолетних детей они еще более жесткие. Сделано это с целью того, чтобы обезопасить ребенка от незаконного вывоза без ведома одного из родителей. Поэтому, если намечается поездка, нужно подготовиться заранее, обратиться к нотариусу для подготовки специального разрешения. По ссылке https://notarius-averina.kiev.ua/ru/razreshenie-na-vyezd-rebenka о тонкостях его оформления можно узнать все необходимые подробности.

Как подготовить разрешение на выезд детей за границу?

Процесс подготовки начинается с выбора нотариальной конторы, которая должна предоставлять качественные услуги на адекватных условиях. В таком случае можно рассчитывать на быстрое и надежное обслуживание, профессиональные консультации и на многое другое. Нотариальная контора Евгении Авериной располагает для этого всеми необходимыми средствами, что позволяет быстро удовлетворить потребности любого клиента, даже в самой непростой ситуации.

Чтобы ребенок смог выехать в другую страну с одним родителем, от второго требуется составление специального разрешения. Оно подписывается и заверяется нотариусом, становится своеобразным пропуском для ребенка и его сопровождающего. Если намечается выезд за границу с третьими лицами, то оба родителя должны подготовить разрешение. Для этого есть строго установленная процедура, которая предполагает подготовку разрешения в определенном порядке. Если родители живут в одном населенном пункте, они составляют документ вместе. Но в некоторых ситуациях они могут находиться в разных городах, из-за чего придется составить два экземпляра. Нотариус будет консультировать в процессе составления документа, чтобы клиентами не было допущено ни одной ошибки, все прошло максимально гладко. С таким заявлением ребенок без проблем сможет отправиться в другую страну, что может потребоваться для отдыха, путешествия, посещения родственников, по школьным или другим делам.

Оформление нотариального разрешения на выезд ребенка в Киеве

Чтобы процесс оформления прошел максимально быстро, просто и прозрачно, нужно заручиться поддержкой компетентного специалиста. В нотариальной конторе Евгении Авериной в Киеве созданы для этого оптимальные условия. Клиент будет находиться в уютном офисе, расположенном в самом центре украинской столицы, пока нотариус оформляет документ. Предварительно можно проконсультироваться по телефону, что поможет разобраться в тонкостях и назначить на удобное время встречу непосредственно в офисе.

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