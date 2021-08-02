В «Авито Авто» подготовили рейтинг кроссоверов премиального сегмента, которые продавались лучше остальных по итогам первого полугодия.

В отчетный период, как выяснилось, BMW X5 стал самым популярным премиум-кроссовером с пробегом в России.

Средняя стоимость премиальных кроссоверов на вторичном рынке составляет 1,4 млн рублей, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выше на 27,2%.

При этом их продажи увеличились на 18%. У BMW X5 средняя цена в 1 полугодии составила 959 тыс. рублей и в общих продажах он занял 11% доли.

На втором месте располагается кроссовер Lexus RX с долей 5,6% и средней ценой 1,55 млн рублей. Третье место оказалось за Mercedes-Benz ML/GLE, предлагаемом за 780 тыс. рублей в среднем.

Он в продажах занял 4,6% доли. В первую пятерку еще вошли BMW X6 и BMW X3. Их средняя цена на вторичке составила 1,73 и 1,24 млн рублей соответственно.