Индийская марка Mahindra готовит новый кроссовер XUV700 с ярким дизайном

Крупнейший производитель автомобилей в Индии намерен расширить линейку своих кроссоверов, выпустив модель с названием XUV700.

Это абсолютно новая новинка, которая представляет собой среднеразмерный кроссовер.

Модель уже удалось сфотографировать, и оказалось, что индийская марка Mahindra готовит новый кроссовер XUV70, который получит яркий дизайн.

Уже известно, что кроссовер создают на новой платформе без рамы, а моторная гамма будет представлена бензиновым двухлитровым 200-сильным двигателем и дизельным 2,2-литровым агрегатом с отдачей 185 л.с.

Среди трансмиссий будет шестискоростная механика или автомат, работающие с системой привода на переднюю или обе оси.

Ожидается, что презентация новинки состоится ближайшее время. XUV700 будет относиться к моделям среднего класса по цене около 20 тыс. долларов.