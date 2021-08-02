Lincoln показал новый роскошный концепт-кар Lincoln Aviator Shinola

Американский производитель Lincoln показал новый концепт-кар роскошного кроссовера Aviator Shinola. Над этой моделью работали специалисты компании совместно с брендом Shinola.

Пока концепт был показан на официальных изображениях, тогда как полноценно его покажут на конкурсе элегантности в Пеббл-Бич. Публичный показ состоится 15 августа в рамках ежегодного конкурса элегантности.

Lincoln Aviator Shinola в отличие от обычной версии получил специальные элементы кузова и интерьера.

Кузов автомобиля выкрасили в кремовый цвет, а вставкам придали медный оттенок.

В салоне также используется медный оттенок, а еще натуральная кожа, особая выделка замши, металл и текстиль.