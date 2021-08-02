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Производство российского электромобиля Zetta начнётся до конца 2021 года

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Производство отечественного маленького электрокара Zetta планировали начать еще в 2019 году, но по ряду причин его переносили.
По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, выпуск Zetta начнут до конца 2021 года.

Мантуров в интервью «РБК-ТВ» заявил следующее: «Zetta самый маленький на сегодня электрический автомобиль, который разрабатывается и завершаются его испытания, мы рассчитываем, все-таки до конца года уже будет запущено серийное производство».

Еще было сказано, что в РФ к 2030 году в России выпуск электрокаров достигнет доли 10%. Помимо этого министр заявил, что к 2024 году появится Aurus работающий на водороде.

Zetta
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