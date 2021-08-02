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Калининградский «Автотор» начал выпуск нового седана Kia Cerato

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Обновленный седан Kia Cerato в дилерских центрах компании начнут предлагать в сентябре, но его уже начали собирать на заводе «Автотор» в Калининграде.
Рестайлинговая версия Kia Cerato получила обновленный логотип компании и головную оптику со светодиодными ДХО в виде тонких шести полос. Также седан получил обновлённый передний бампер с большими воздухозаборниками и глянцевыми вставками черного цвета.

Калининградский «Автотор» начал выпуск нового седана Kia Cerato

В салоне добавили увеличенный экран мультимедийной системы и телематический комплекс Kia Connect. Через него автовладелец сможет со смартфона контролировать некоторые функции автомобиля.

Моторная гамма корейского седана осталась без изменений, то есть модель будет предлагаться с 1,6-литровым 128-сильным бензиновым мотором и двухлитровым силовым агрегатом мощностью 150 л.с.

Трансмиссию можно будет выбрать механическую или автоматическую. Цены на рестайлинговую версию Cerato пока не озвучили, а сейчас дорестайлинговый седан стоит от 1 280 900 рублей.

kia KIA Cerato
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