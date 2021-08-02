Пикап Toyota Hilux получил новую версию на российском рынке

Российский офис Toyota объявил о старте продаж новой версии пикапа Hilux. В частности, новая комплектация получила название «Престиж» и расположилась между «Комфорт» и самой дорогой версией «Black Onyx».

Toyota Hilux «Престиж» можно приобрести по цене от 3 192 000 рублей. Эта версия оснащается бензиновым 2,7-литровым мотором мощностью 166 л.с. и 245 Нм крутящего момента.

Для силового агрегата доступна 6-ступенчатая автоматической коробка и подключаемый полный привод с понижающей передачей и принудительной блокировкой заднего межосевого дифференциала.

Мотор адаптирован для работы с топливом, у которого октановое число 92.

«Престиж» получила 8-дюймовый экран мультимедийной системы, поддерживающей работу с популярными платформами Android Auto и Apple CarPlay.

Также в пикапе устанавливают камеру заднего вида, систему контроля в полосе движения и адаптивный круиз-контроль.