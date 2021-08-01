Как продлить срок службы ходовой части автомобиля?

Если сравнивать разные системы и узлы любого автомобиля, то в плане нагрузок первое место будет у ходовой части. Каждый день она подвергается значительным нагрузкам. Да, эта система отличается приличным запасом прочности. Но воздействие внешних факторов делает ее уязвимой. Результат – поломки и преждевременный износ.

Можно ли как-то продлить срок службы ходовой части иномарки, даже если у машины уже приличный пробег? Вполне, если регулярно проходить ТО и делать компьютерную диагностику. Профилактика поможет избежать серьезных проблем и затрат на ремонт ходовой автомобиля, а также на покупку запчастей и комплектующих.

Что дает ТО и диагностика?

Безопасность. Допустим, машина работает без каких-то ощутимых проблем. А в это время активно и незаметно изнашивается подвеска, или случаются сбои во внутренних системах. Плановое техобслуживание и компьютерная диагностика помогут обнаружить проблемы до того, как она сама заявят о себе на дороге.

План действий. Даже у иномарки из салона случаются, чего уж говорить о машине с пробегом в сотни километров. Но если регулярно заезжать в автосервис на проверку, то у владельца будет четкое представление о всех уязвимостях авто. Мастер расскажет, что надо ремонтировать сейчас, а с чем можно подождать.

Отсутствие форс-мажора. Внезапная поломка – это всегда и затраты на ремонт и покупку запчастей, и дополнительные проблемы и неудобства из-за простоя автомобиля. А что куда хуже – поломка может случиться в дороге, что спровоцирует серьезное ДТП. Избежать это помогут диагностика и плановое ТО.

Как понять, что с ходовой проблемы?

Исправная ходовая часть – это комфорт в дороге. Она смягчит удар, если покрытие неровное. Она поможет поддержать правильный угол установки колес и их контакт с дорожным полотном. Она обеспечит контроль управляемости и безопасность движения. Но если с ходовой частью проблемы, то она «сообщим» о них вот так:

стуком в подвеске при проезде по неровностям, шумом и скрежетом каждый раз при движении;

ощутимым раскачиваем автомобиля при наезде на кочку или сильным креном на всех поворотах;

постоянным мотанием из стороны в сторону, уходом в сторону от прямой траектории движения;

преждевременным износом шин, сложным управлением и «клеванием» носом при торможении.

Игнорировать эти «симптомы» не стоит. Нужно сразу ехать в автосервис и проверять машину. И лучше сразу выбирать надежную СТО, например, Вus-auto: тут опытные специалисты, есть много оборудования для диагностики, а также полный список услуг под ключ. Быстро и качественно обслуживают авто любых марок: сделать ремонт БМВ с гарантиями.