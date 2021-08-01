АвтоВАЗ может вернуться в Европу с новым внедорожником Niva

В интервью с российскими журналистами глава «АвтоВАЗа» допустил возвращение внедорожника Niva на европейский рынок.

В частности, Николя Мор рассказал, что если Лада вернется в Европу, то обязательно это будет некий специальный автомобиль по типу Niva.

При этом прямо о том, что это будет Niva сказано не было. Однако, как известно, в 2024 году к выходу компания готовит новое поколение внедорожника, поэтому не исключено, что именно этот вариант сможет выйти на рынок Европы.

Стоит отметить, что автомобили российского бренда перестали поставлять в страны Европы с весны 2019 года, но еще тогда было сказано, что возвращение планируется, но позднее, когда будет возможность выпускать модели, соответствующие жёстким экологическим стандартам.