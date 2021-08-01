Kia Rio назван самым распространенным автомобилем в Москве

По состоянию на начало 2021 года в столице России насчитали 3 819 215 автомобилей, из которых 449 тыс. штук приходится на бренд Лада.

При этом среди моделей в первой пятерке самых распространенных легковых авто в Москве числятся иномарки.

Говоря о распространенных в автопарке брендах, то на втором месте находится Kia 282 тыс. ед.), а следом за ней оказались Nissan (237,2 тыс. ед.), Hyundai (234,3 тыс. ед.) и Toyota (232,6 тыс. ед.).

Среди моделей самым распространенным автомобилем в Москве был назван Kia Rio, парк которого насчитывает 84 946 экземпляров.

Следом оказался седан Hyundai Solaris (84 703 ед.) и только на третьей строчке находится Ford Focus (83 544 ед.).

В первую пятерку по версии «Автостат Инфо», еще вошли Skoda Octavia (74 230 ед.) и Volkswagen Polo (70 239 ед.).