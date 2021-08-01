Зарядные станции для электромобилей

Электромобили постепенно вытесняют работающие на бензине авто во всем мире. Поэтому зарядные станции становятся столь же привычными, как АЗС.

Основные сведения

Внешне зарядная станция для электромобиля представляет собой цилиндрический столбик, наверху которого расположена светодиодная лента, испускающая свет одного из трех цветов:

Синий – этот цвет говорит о том, что в настоящий момент времени оборудование используется для зарядки электромобиля.

Зеленый – этот цвет подтверждает возможность подключения транспортного средства к станции для зарядки.

Красный – этот цвет указывает на наличие технических проблем, не позволяющих использовать станцию для зарядки транспорта. Такое оборудование нуждается во вмешательстве специалиста для восстановления его работоспособности.

Для зарядки электромобиля надо подъехать к станции и подсоединить отходящий от нее кабель к разъему, имеющемуся на корпусе транспортного средства. Более подробную информацию можно посмотреть здесь. Использование данного оборудования не вызывает никаких сложностей.

Разновидности электрозарядных станций

Количество моделей электрозаправок, выпускаемых разными производителями, очень велико. Они классифицируются по разным критериям. Исходя из скорости зарядки, данные устройства делятся на следующие виды:

Оборудование для медленной зарядки. Оно прекрасно подходит для ночной парковки. С его помощью электромобиль можно заряжать в течение двенадцати часов. Такие станции стоят дешевле всего.

Оборудование для быстрой зарядки. Оно позволяет зарядить электромобиль за период от одного до пяти часов.

Оборудование для экспресс-зарядки. Это наиболее удобный для использования вариант. Такие устройства обеспечивают возможность зарядки электромобиля за 20-30 мин., но они стоят дороже всего.

Помимо вышеперечисленных видов электрозарядных станций, существует оборудование, позволяющее осуществлять как быструю, так и экспресс-зарядку. Необходимо учитывать, что второй способ значительно уменьшает емкость аккумулятора, вследствие чего срок его службы сокращается.

Таким образом, чем быстрее ЭЗС заряжает транспортное средство, тем дороже она стоит. Наряду со станциями, предназначенными для использования в коммерческих целях, на рынке представлены модели, рассчитанные на установку во дворах многоквартирных домов или на территориях частных коттеджей.