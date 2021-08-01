Главная » Новости

Mercedes-Benz на выставке IAA MOBILITY презентует 8 новых моделей

Опубликовано Обновлено

За пару дней до открытия выставки IAA в Мюнхене компания Mercedes-Benz проведет онлайн-презентацию восьми новых моделей.
7 сентября их можно будет увидеть на стенде компании в выставочном зале IAA.

Из восьми автомобилей два уже представлено, а это бронированный седан Mercedes-Benz S 680 Guard 4Matic и кроссовер Mercedes-Benz EQB. Остальные пока засекречены, но уже известно, что две модели будут показаны в качестве шоу-каров.

Ожидается, что главным экземпляром на стенде станет электрокар Mercedes-Benz EQE, который уже показывали на тизере. Он станет младшей версией большого лифтбека Mercedes-Benz EQS.

Будет еще продемонстрирован первый электрокар от AMG. По слухам, это будет «заряженный» EQS. От AMG также будет представлен гибридный Mercedes-AMG GT.

В качестве шоу-каров будет выступать электрический smart (он сейчас разрабатывается совместно с Geely) и концепт роскошного Mercedes-Maybach.

Mercedes-Benz на выставке IAA MOBILITY презентует 8 новых моделей

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика