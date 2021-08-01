Mercedes-Benz на выставке IAA MOBILITY презентует 8 новых моделей

За пару дней до открытия выставки IAA в Мюнхене компания Mercedes-Benz проведет онлайн-презентацию восьми новых моделей.

7 сентября их можно будет увидеть на стенде компании в выставочном зале IAA.

Из восьми автомобилей два уже представлено, а это бронированный седан Mercedes-Benz S 680 Guard 4Matic и кроссовер Mercedes-Benz EQB. Остальные пока засекречены, но уже известно, что две модели будут показаны в качестве шоу-каров.

Ожидается, что главным экземпляром на стенде станет электрокар Mercedes-Benz EQE, который уже показывали на тизере. Он станет младшей версией большого лифтбека Mercedes-Benz EQS.

Будет еще продемонстрирован первый электрокар от AMG. По слухам, это будет «заряженный» EQS. От AMG также будет представлен гибридный Mercedes-AMG GT.

В качестве шоу-каров будет выступать электрический smart (он сейчас разрабатывается совместно с Geely) и концепт роскошного Mercedes-Maybach.