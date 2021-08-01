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Новый купе-кроссовер QX55 от Infiniti появится в России до конца 2021 года

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Премиальная марка Infiniti объявила о скором выходе на российский рынок купеобразного кроссовера QX55, который стал идеологическим преемником популярного в свое время FX.

Infiniti QX55 на российском рынке появится в четвертом квартале текущего года, точная дата продаж российским офисом компании будет объявлена позже.

Infiniti QX55 получил передовой ДВС VC-Turbo. Этот двухлитровый силовой агрегат оснащен изменяемой степенью сжатия.

Отдача двигателя составляет 249 л.с. и 380 Нм крутящего момента, в паре с мотором работает вариатор с системой полного привода.

Infiniti QX55 в базовой комплектации уже оснащен 20-дйюмовый колесными дисками, мультимедийной системой с поддержкой платформ Apple CarPlay и Android Auto, а также двухзонным климат-контролем.

Стоимость Infiniti QX55 на российском рынке будет от 4 170 000 до 4 695 000 рублей.

Новый купе-кроссовер QX55 от Infiniti появится в России до конца 2021 года

infiniti Infiniti QX55
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