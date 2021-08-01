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Илон Маск подтвердил, что обычный руль в Tesla останется в прошлом

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Руль в виде штурвала сейчас доступен только в одной версии Tesla, а точнее его решили установить в самой дорогой и мощной модификации седана — Model S Plaid.
Нестандартное решение в виде U-образного руля вызвало большое количество споров у автолюбителей, которые считают, что он не очень удобен.

Об этом также сказали и блогеры, которые тестировали электрокар, при этом автовладельцы Model S Plaid заявляют, что к U-образному рулю быстро привыкаешь и в дальнейшем не испытываешь дискомфорт.

Как оказалось, обычное рулевое колесо на автомобили Tesla больше не вернется, об чем заявил Илон Маск.

Стоит отметить, что запрета на установку руля в виде штурвала нет, а в Национальном управлении по безопасности дорожного движения заявляют, что ответственность за безопасность водителей при нестандартных решениях несет автопроизводитель.

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