Илон Маск подтвердил, что обычный руль в Tesla останется в прошлом

Руль в виде штурвала сейчас доступен только в одной версии Tesla, а точнее его решили установить в самой дорогой и мощной модификации седана — Model S Plaid.

Нестандартное решение в виде U-образного руля вызвало большое количество споров у автолюбителей, которые считают, что он не очень удобен.

Об этом также сказали и блогеры, которые тестировали электрокар, при этом автовладельцы Model S Plaid заявляют, что к U-образному рулю быстро привыкаешь и в дальнейшем не испытываешь дискомфорт.

Как оказалось, обычное рулевое колесо на автомобили Tesla больше не вернется, об чем заявил Илон Маск.

Стоит отметить, что запрета на установку руля в виде штурвала нет, а в Национальном управлении по безопасности дорожного движения заявляют, что ответственность за безопасность водителей при нестандартных решениях несет автопроизводитель.