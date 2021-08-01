Опубликован ТОП-5 самых бюджетных автомобилей на рынке РФ в августе 2021 года

Ранее до 500 тыс. можно было выбрать новый импортный автомобиль, но только китайского производства.

Сейчас на рынке таких машин нет, и самым дешевым в России считается седан LADA Granta в базовой комплектации.

Отечественная «четырехдверка» стоит от 531 900 рублей, а за такую сумму предлагается версия с 90-сильным мотором.

Следующей доступной моделью стала LADA NIva Legend, базовая комплектация которой стоит значительно дороже Granta.

«АвтоВАЗ» на свой внедорожник установил рекомендованную розничную цену 632 900 рублей, и это минимальная цена на LADA NIva Legend, в которой будет полный привод, 16-дюймовые колесные диски и электрические стеклоподъемники.

За минимальные 718 тыс. рублей можно в августе можно купить Renault Logan с 1,6-литровым 82-сильным мотором, а за 730 тыс. рублей уже станет доступен LADA XRay со 106-сильным агрегатом.

Чуть дороже обойдется Renault Sandero, который продают по цене от 743 тыс. рублей.