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Кросс-купе Lynk & Co 05+ от Geely и Volvo продемонстрировали на скетчах

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Geely и Volvo под брендом Lynk&Co готовят новый «заряженный» кроссовер Lynk&Co 05+, который уже показали на официальных изображениях, а также раскрыли некоторую информацию.
Lynk&Co 05+ получит турбированный 2,0-литровый мотор от компании Volvo, отдача которого составляет 265 л.с.

Также в будущей новинке будет полный привод в отличие от обычного Lynk&Co 05, который в Китае предлагается только с передним приводом.

От 05 версия с приставкой «плюс» будет отличаться 20-дюймовыми дисками, спортивным обвесом и тормозными суппортами желтого цвета.

Известно, что максимальная скорость Lynk&Co 05+ будет ограничена на отметке 230 км/ч.

Сейчас у Lynk&Co с приставкой «плюс» предлагается седан 03, который также оснащен двухлитровым 265-сильным мотором.

В Китае Lynk&Co 05+ будет представлен в ближайшее время, до конца года модель поступит в продажу.

Lynk & Co Lynk & Co 05
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