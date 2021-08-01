Кросс-купе Lynk & Co 05+ от Geely и Volvo продемонстрировали на скетчах

Geely и Volvo под брендом Lynk&Co готовят новый «заряженный» кроссовер Lynk&Co 05+, который уже показали на официальных изображениях, а также раскрыли некоторую информацию.

Lynk&Co 05+ получит турбированный 2,0-литровый мотор от компании Volvo, отдача которого составляет 265 л.с.

Также в будущей новинке будет полный привод в отличие от обычного Lynk&Co 05, который в Китае предлагается только с передним приводом.

От 05 версия с приставкой «плюс» будет отличаться 20-дюймовыми дисками, спортивным обвесом и тормозными суппортами желтого цвета.

Известно, что максимальная скорость Lynk&Co 05+ будет ограничена на отметке 230 км/ч.

Сейчас у Lynk&Co с приставкой «плюс» предлагается седан 03, который также оснащен двухлитровым 265-сильным мотором.

В Китае Lynk&Co 05+ будет представлен в ближайшее время, до конца года модель поступит в продажу.