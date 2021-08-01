Как правильно выбрать трансмиссионное масло для своего авто

Покупка автомобиля – всегда приятное событие, которое открывает перед человеком много новых возможностей. Но вместе с положительными сторонами наличия авто новоиспеченному водителю приходится сталкиваться и с дополнительными проблемами и сложностями. Самая большая проблема состоит в том, что автомобилю постоянно нужен уход, мелкие ремонты, ТО, замена различных расходных материалов, иначе он достаточно быстро придет в негодность. В этой статье мы разберем такой вопрос, как трансмиссионное масло в коробку. Как его выбрать, какому маслу лучше отдать предпочтение, чтобы авто служило долго и без нареканий.

Основные советы по выбору масла для КПП

Трансмиссионное масло – это смазочный материал, который заливается в коробку передач автомобиля. Это необходимо по той причине, что сама КПП состоит из множества трущихся между собой шестерен, которые без смазки с помощью масла будут очень быстро изнашиваться, шуметь. Если масла есть и его достаточно, то коробка работает тихо, служит долго и не требует никакого ремонта. Если же недосмотреть, забыть вовремя поменять старое масло или заливать некачественный материал, то в КПП сразу же возникнут проблемы, решение которых будет ждать Вас в автосервисе и потребует немало денег.

Рынок предлагает большой выбор масел для трансмиссии и неопытному человеку непросто во всем этом сходу разобраться. Если Вы собираетесь покупать для КПП своего авто масло, обратите внимание на следующие моменты:

Рекомендации производителя авто насчет того, какое масло для трансмиссии лучше использовать. Обычно производитель говорит, какие материалы лучше использовать для авто, чтобы оно могло прослужить подольше;

Чтобы купить трансмиссионное масло подходящего типа, оцените его диапазон рабочих температур. В зависимости от вида материала этот параметр может лежать в диапазоне -40 — +40 градусов по Цельсию. Также важен такой параметр, как вязкость. Существуют густые минеральные масла, минеральные масла средней густоты и синтетические масла малой вязкости;

Производитель и цена. Товар различных брендов может отличаться по цене в 2-4 раза, поэтому приходится смотреть еще и на свои финансовые возможности при выборе масла в коробку передач машины.

Это основные моменты, которые стоит помнить перед тем, как выбрать конкретное масло и залить его себе в авто. Вовремя меняйте расходные материалы, включая масло для КПП и Ваша «ласточка» прослужит без нареканий многие годы!