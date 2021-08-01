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Открытие автомойки с нуля

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К услугам автомойки обращается каждый второй водитель. Количество автомобилей растет с каждым годом, соответственно растет спрос на данные услуги. Поэтому при грамотной организации бизнеса и использовании эффективной программы для автомойки можно рассчитывать на солидную прибыль. Как открыть такой вид бизнеса — рассмотрим более подробно.

Содержание
  1. Выбираем удобный формат
  2. Оформление деятельности
  3. Выбор локации и помещения
  4. Оборудование
  5. Затраты на открытие

Выбираем удобный формат

Наиболее распространенными являются следующие форматы ведения бизнеса:

  • стационарные мойки с ручным оборудованием. Процесс мойки транспорта выполняется работником сервиса;
  • портальные мойки с автоматизированным оборудованием. Характеризуются высокой производительностью, но стоимость обслуживания также высокая;
  • автомойки самообслуживания. Клиент сам моет собственное авто с помощью специального оборудования;
  • мобильные мойки — автомобили, в которых установлено специализированное оборудование с подачей воды и моющих средств.

Какой из этих вариантов выбрать — предприниматель решает, исходя из рыночной ситуации, конкурентной среды, собственных финансовых возможностей.

Оформление деятельности

Вот основной перечень документов, которые необходимо получить для легализации бизнеса:

  • свидетельство ФЛП;
  • справка органов статистики с кодом деятельности — 45.20;
  • разрешения органов санитарно-эпидемиологической службы и службы чрезвычайных ситуаций;
  • сертификаты на оборудование и моющие средства;
  • трудовые соглашения с персоналом.

Выбор локации и помещения

Выбирайте место рядом с автомагистралью, где всегда присутствует трафик. Возможны варианты — у СТО, автозаправок, торговых или бизнес-центров. При этом должен быть оснащен удобный подъезд к автомойке, площадка для парковки.

Помещение должно быть рассчитано на обслуживание одновременно нескольких единиц техники. Обратите внимание на наличие и корректность работы инженерных коммуникаций. Также нужно обустроить водоочистную систему.

Оборудование

Основные требования к оборудованию — высокое качество, надежность, производительность. Поэтому не нужно выбирать по ценовым фактором. Выход из строя некачественной техники — это простои, дорогой ремонт и, наконец, приобретение нового оборудования.

Базовый перечень оснащения автомойки:

  • аппарат высокого давления для ручной мойки — 900 долларов;
  • моющий пылесос — от 500 долларов;
  • система подогрева воды — от 400 долларов;
  • пылесос с функцией химчистки — от 200 долларов;
  • компрессор — от 400 долларов;
  • аппарат рециркуляции — примерно 2000 долларов;
  • автохимия — комплект от 600 долларов.

На начальном этапе деятельности рекомендуется внедрить автоматизацию автомойки — приобретение соответствующего оборудования и установки программного обеспечения. Это все значительно облегчит рутинную работу и поможет сэкономить время и деньги в будущем.

Затраты на открытие

Расходы на оборудование и расходный материал составляют примерно 5000 долларов. 1000-1500 долларов необходимо для аренды помещения. Нужно предусмотреть расходы на ремонтные работы в арендованном помещении, оплату труда персонала, установка системы учета автомоек, продвижение бизнеса (реклама и другие методы). При грамотной организации бизнеса инвестиции окупаются примерно за полтора года. Но следует учесть, что автомойка — частично сезонный бизнес. В зимний период количество клиентов значительно снижается. Наиболее загруженные периоды — весна и осень.

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