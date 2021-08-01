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Стоит ли покупать автомобили из США?

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В последнее время многие автомобилисты по ряду причин предпочитают покупать машины, привезенные из США. У этого решения есть как положительные, так и отрицательные стороны. Чтобы принять верное решение, необходимо принять во внимание все факторы, перечисленные ниже.

Преимущества авто из США

При сравнении автомашин с европейского и американского рынков выясняется, что соотношение стоимости и качества говорит в пользу второго варианта. Выбрать подходящую модель авто из США можно на сайте https://bexhilltrading.net/. В число важнейших преимуществ покупки автомобиля из Соединенных Штатов входят следующие факторы:

  • У американских автомобилистов высокие требования к качеству транспортных средств, в связи с чем производители постоянно их совершенствуют.
  • Базовая комплектация всех авто из США намного богаче по сравнению с европейскими аналогами.
  • Объем мотора у авто из США в среднем выше, чем у европейских аналогов, причем они прекрасно работают на бензине 92 марки.
  • Примерно половина автомобилей из США оснащена автоматической КПП, тогда как электроники внутри них немного.
  • В США автомобили регулярно проходят тщательный технический осмотр, благодаря чему обеспечивается хорошее состояние деталей.
  • У каждого автомобиля из США есть персональный номер, по которому можно узнать все необходимые сведения о нем.

Недостатки авто из США

На автомобильных интернет-форумах можно прочесть немало негативных отзывов о машинах из США. Чаще всего их авторами являются люди, купившие популярные транспортные средства по очень низким ценам. Как правило, негативные мнения обусловлены следующими причинами:

  • Большинство автомашин из США покупаются по фото. Некоторые повреждения на фотоснимках заметить нельзя. Необходимо учитывать разницу между проводящимися аукционами в части объема предоставляемой информации о продаваемых авто.
  • Вывоз машин из США не всегда проходит удачно. В ходе перевозки автомобили несколько раз загружаются и разгружаются. В процессе выполнения этих работ они могут получить повреждения.
  • Срок ожидания доставки исчисляется месяцами. Обычно на перевозку авто из США уходит около двух месяцев, а в некоторых случаях время ожидания достигает полугода.

Таким образом, перед приобретением автомобиля из США необходимо рассмотреть все возможные последствия. Покупка транспорта у официального дилера обеспечивает максимальную прозрачность сделки со всеми соответствующими гарантиями.

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