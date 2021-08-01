Что ждать от новой Hyunday Elantra?

Продавец-консультант одного из автосалонов выразил мнение, что современные автомобили по степени технического и цифрового оснащения приближаются к космическим кораблям. При описании новой модели Хендай Элантра перечисление инноваций не умещается на нескольких страницах А4 мелким шрифтом.

Эксперты автомобильного рынка назвали свежую модель Hyundai Elantra единственной машиной, способной составить достойную конкуренцию лидерам продаж Toyota Corolla и Skoda Octavia.

С полным списком спецификаций и инноваций новой Элантры можно ознакомиться на сайте автодилера https://hyundai.nnmotors.ru/NewElantra.

Плюсы и минусы

Автомобиль поставляется с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, мощность двигателя от 120 до 150 лошадиных сил.

Дизайнерское решение, комфорт салона, технические функционал как у моделей люкс-класса.

Сиденья с трехступенчатым подогревом.

Тест-драйв по разбитом российским дорогам, в сложных погодных условиях, показал отличную управляемость и устойчивость. По плохо отремонтированной трассе машина позволяет выдерживать максимальную скорость без каких-либо проблем с комфортом и контролем движения.

У профессиональных водителей вызвала вопросы система псевдоусиления руля. В спортивном режиме маневрирование становится несколько затрудненным.

Машина стала длиннее, шире и выше по сравнению с прежними моделями. Это позволило увеличить пространство в салоне. Даже крупные и высокие мужчины не испытывают проблем с размещением как на передних, так и на задних сиденьях.

Багажник увеличил объем почти на 70 литров. Хотя из-за узкого проема паковать вещи не очень удобно.

Цифровое оснащение

Было бы невозможно представить современный автомобиль без компьютерного оснащения. На передней панели специально приспособленная полочка для беспроводной зарядки электронных гаджетов. Совершенно незаменимая вещь для современного динамичного человека.

Система активной безопасности. Сканер мертвых зон, функция предупреждения при парковке задним ходом, обнаружение препятствий и приближающихся машин. Умный круиз-контроль, система удержания в полосе движения, экстренное торможение в автоматическом режиме. Блокировка дверей при наличии движущихся объектов вблизи.

Мультимедийный дисплей на базе Android с навигацией в режиме офлайн. Умный климат-контроль в салоне.

В целом, автоэксперты положительно отозвались о новшествах и инновациях этой модели. С точки зрения стоимости машина обладает рядом люксовых опций по сравнению со своей ценовой категорией.