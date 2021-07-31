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Перечислены ТОП-7 премиальных опций, которые появились в массовых автомобилях

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С каждым годом в автомобилях появляется все больше новых систем и опций, а некоторые из них, теперь доступны и для машин массового сегмента в стандартных версиях.

ТОП-7 премиальных опций, которые появились в массовых автомобилях были перечислены экспертами «Российской газеты».

Так, на первом месте оказался «зимний пакет» опций, без которого в России уже мало продается автомобилей. В него обычно входит обогрев сидений, задних стекол, зеркал заднего вида, а также форсунок омывателя.

Также в пакете имеются и такие опции как подогрев заднего дивана и лобового стекла, который еще десять лет назад был доступен только в премиальных машинах.

Как отмечают эксперты, функция подогрева задних сидений впервые появилась в массовом сегменте на Skoda Superb первой генерации.

В списке ТОП-7 премиальных опций, которые появились в массовых автомобилях еще оказалась система кругового обзора, умные сидения с функцией массажа, адаптивная светодиодная оптика, проекция данных на ветровое стекло, интернет-подключение, а также система автоматической парковки.

Источник

Tvoe-avto.com
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