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Автоводителям в РФ объяснили, как не купить «убитый» авто после каршеринга или такси

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Специалисты в России рассказали на что стоит обратить внимание при выборе подержанной машины, чтобы не выбрать автомобиль, который ранее был в такси или каршеринге.

О признаках убитого авто после каршеринга или такси рассказали эксперты «Аргументы и Факты».

Чаще всего в службах и сервисах используются массовые легковушки и такие модели как Kia Optima, Toyota Camry,  Mercedes-Benz E-Class, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Audi Q3, BMW 3-Series и Mercedes-Benz CLA.

Для того, чтобы узнать, использовалась машина в каршеринге или такси, можно воспользоваться специальными сервисами, где по номеру СТС или VIN-коду можно проверить была ли у автомобиля лицензия на такси, а также владело ли им юридическое лицо.

Если владельцем было юрлицо, то в интернете легко можно выяснить, каким родом деятельности оно занимается.

Среди более простых и явных признаков отмечается скрученный пробег, изношенные шины при небольшом пробеге, либо наоборот новые, чтобы скрыть реальный пробег, а также безупречное лакокрасочное покрытие, потертости на педалях, а также сильно засаленный руль.

Среди других внешних признаков стоит обратить внимание на затертые подлокотники, плохое состояние ручки задней правой двери, и даже сильно ароматизированной салон, что указывает на желание скрыть запахи из-за нещадной эксплуатации машины.

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