Цены на новые автомашины в РФ вырастут на 1-5% в третьем квартале 2021 года

В этом уверены участники автомобильного рынка, опрошенные журналистами «РИА Новости».

Впрочем, еще в начале года многие эксперты говорили о том, что в этом году автомобили будут постоянно дороже, и даже некоторые предполагали, что за год стоимость может увеличиться почти на 25%.

Что касается третьего квартала, то ожидается, что в этот период стоимость новых машин вырастет на 1-5%.

Причин удорожания множество, и среди них как инфляция, так и колебания валютных курсов, дефицит машин, и простая смена модельного года у некоторых брендов.

Повышение цен на новые авто отразится и на стоимости машин на вторичном рынке, только произойдет это не сразу.

Что касается первичного рынка, то темпы роста цен могут замедлиться, но при условии, если импортеры переполнят рынок новыми машинами.