Стало известно, какие автомобили чаще всего покупают обеспеченные россияне

Исследование проводило агентство «Автостат» на основании проведенного опроса, участниками которого стали более 3 тыс. человек.

Чтобы понять, какие автомобили чаще всего покупают обеспеченные россияне, респондентам предлагали ответить на вопрос, сколько денег приходится на каждого члена семьи и на каких машинах они ездят.

Так, оказалось, что россияне с доходом более 80 тыс. рублей на каждого члена семьи, имеют вовсе не самые дорогие машины.

Лидером рейтинга довольно неожиданно оказались автомобили Mini. Жители России с доходом 60 тыс. рублей на одного члена семьи выбирают легковушки из разных ценовых сегментов.

Так, помимо Mini обеспеченные россияне покупают авто марок Genesis, Toyota, Land Rover, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Volvo, Infiniti и Lexus.

То есть получается, что предпочтения автомобилистов связаны не только со стоимостью машины.