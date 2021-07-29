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Стало известно, какие автомобили чаще всего покупают обеспеченные россияне

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Исследование проводило агентство «Автостат» на основании проведенного опроса, участниками которого стали более 3 тыс. человек.
Чтобы понять, какие автомобили чаще всего покупают обеспеченные россияне, респондентам предлагали ответить на вопрос, сколько денег приходится на каждого члена семьи и на каких машинах они ездят.

Так, оказалось, что россияне с доходом более 80 тыс. рублей на каждого члена семьи, имеют вовсе не самые дорогие машины.

Лидером рейтинга довольно неожиданно оказались автомобили Mini. Жители России с доходом 60 тыс. рублей на одного члена семьи выбирают легковушки из разных ценовых сегментов.

Так, помимо Mini обеспеченные россияне покупают авто марок Genesis, Toyota, Land Rover, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Volvo, Infiniti и Lexus.

То есть получается, что предпочтения автомобилистов связаны не только со стоимостью машины.

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