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Bloomberg опубликовал ТОП-5 автомобилей с самыми удобными сиденьями

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В агентстве Bloomberg решили рассказать о люксовых автомобилях, в салоне которых установлены самые комфортные и удобные сидения.
Основываясь на собственном мнении Bloomberg опубликовал ТОП-5 автомобилей с самыми удобными сиденьями, в котором на первое место определили Mercedes-Benz S-Class нового поколения в топовом исполнении.

В его салоне, как сообщили Bloomberg, установлены сидения, к которым нет никаких претензий. Сидения имеют качественную отделку, отличные и удобные подголовники, а также были отмечены фронтальные подушки безопасности для пассажиров заднего ряда.

На втором месте составленного списка оказался Rolls-Royce Phantom в специальной версии Tempus, в котором помимо всего прочего отметили наличие сдвижных электрических подставок для ног и подушки из замши.

Следующим в ТОПе оказался Lamborghini Aventador SVJ, учитывая, что это экстремальный суперкар, сидения в них хоть и не имеют роскошных функций, но при этом являются удобными, ведь обладают 5-точечными ремнями безопасности, не сковывая движений рук, головы и локтей водителя.

Следующим в рейтинге числится Koenigsegg Gemera, а замыкает его Volvo XC90, который к тому же оказался еще и самым доступных среди оказавшихся в ТОП-5.

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