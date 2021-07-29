Главная » Новости

Первый внедорожник китайской Huawei выйдет на рынок в 2023 году

Просмотров 1 Опубликовано Обновлено

Уже не секрет, что китайская компания намерена выпускать свои автомобили, которые будут оснащены современными и передовыми технологиями.
Сейчас известно, что в модельном ряду Huawei будет как минимум три модели, одна из которых окажется внедорожником.

Как стало известно журналистам, первый внедорожник китайской Huawei выйдет на рынок в 2023 году, а в следующем году ожидается, что будут замечены на тестах первые экземпляры новинки.

Помимо внедорожника планируется выпуск модели MPV, а также купеобразного кроссовера. Что касается первого внедорожника, то известно, что его разработка ведется совместно с GAC.

Новинка будет относиться к премиальному сегменту. Будущие новинки планируется создавать совместно с другими производителями

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика