Уже не секрет, что китайская компания намерена выпускать свои автомобили, которые будут оснащены современными и передовыми технологиями.

Сейчас известно, что в модельном ряду Huawei будет как минимум три модели, одна из которых окажется внедорожником.

Как стало известно журналистам, первый внедорожник китайской Huawei выйдет на рынок в 2023 году, а в следующем году ожидается, что будут замечены на тестах первые экземпляры новинки.

Помимо внедорожника планируется выпуск модели MPV, а также купеобразного кроссовера. Что касается первого внедорожника, то известно, что его разработка ведется совместно с GAC.

Новинка будет относиться к премиальному сегменту. Будущие новинки планируется создавать совместно с другими производителями