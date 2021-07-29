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Концерн Great Wall запустил в производство новый внедорожник Tank 300

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Китайский автомобильный концерн скоро официально представит серийную версию Tank 300, которая выйдет в версии с обычным двигателем и гибридной силовой установкой.
К слову этот внедорожник может появиться и в нашей стране, но пока о сроках выхода в компании не говорят, хотя подтвердили, что запуск Tank 300 в России планируется.

Пока же концерн Great Wall запустил в производство новый внедорожник Tank 300, сообщив, что первые экземпляры модели уже сошли с конвейера заводе в Китае.

Полноценная премьера автомобиля будет проходить на автосалоне в Чэнду в следующем месяце. Автомобиль имеет брутальный дизайн в стиле внедорожников из 80-х, а также можно заметить некоторые дизайнерские решения от Jeep Wrangler и Ford Bronco.

Основой для модели стал кроссовер Haval H9, и у нее имеется независимая передняя подвеска и разрезной мост сзади.

В движение Wey Tank 300 будет приводиться двухлитровым двигателем с отдачей 245 л.с. В паре с ним будет работать 8-ступенчатый автомат, который будет работать с полноприводной системой с блокируемой муфтой в приводе передних колес.

Концерн Great Wall запустил в производство новый внедорожник Tank 300 Концерн Great Wall запустил в производство новый внедорожник Tank 300 Концерн Great Wall запустил в производство новый внедорожник Tank 300

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