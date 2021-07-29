Специалисты Autospot перечислили топ-20 автомобилей с самым бюджетным ТО

Сервис Autospot обнародовал рейтинг, в котором указал автомобили с самым доступным ТО за пять лет владения.

В результате было составлено два рейтинга, так как кроссоверы и внедорожники определи в отдельный ТОП.

Среди таких самое доступное ТО оказалось у российских УАЗ «Патриот» и LADA Niva Legend, техобслуживание которых обходится в 28 285 и 46 100 рублей.

54 тыс. рублей оказалось ТО LADA Niva Travel, если его проходить у официального дилера. В топ-10 кроссоверов и внедорожников с самым дешевым техобслуживанием еще оказались:

Hyundai Creta (58 944 руб.),

Kia Seltos (65 322 руб.),

Chery Tiggo 4 (66 216 руб.),

Nissan Terrano (67 850 руб.),

Haval H5 (74 521 руб.),

Renault Duster (79 300 руб.),

Renault Kaptur (79 809 руб.).

Среди других легковушек лидерство оказалось за Peugeot 408, который за пять лет обойдется в 45 181 рубль, а следом за ним в тройке оказались LADA Granta и Kia Rio с показателями 45 900 и 46 951 рубль соответственно.

В список еще попали:

Hyundai Solaris (54 097 руб.),

LADA Vesta (56 600 руб.),

Chevrolet Cobalt (60 188 руб.),

LADA XRay (61 300 руб.),

Chevrolet Nexia (64 200 руб.).