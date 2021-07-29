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Компания Hyundai показала официальные изображения нового минивэна Custo

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Минивэн Hyundai Custo должны представить в ближайшее время, причем в Китае его сертифицировали еще в апреле, но до сих пор не показали публике.
Корейский производитель решил привлечь внимание к своему семейному автомобилю новыми тизерами. На изображениях показали не только внешность автомобиля, но также полностью раскрыли салон.

Новый Hyundai Custo уже метит в бизнес-класс, ведь у него появились кресла с электроприводом и выдвижной подставкой для ног, роскошная отделка и панорамная крыша.

Компания Hyundai показала официальные изображения нового минивэна Custo
Custo на китайском рынке будет конкурировать с Honda Odyssey и Buick GL8, а также Kia Carnival, но последний значительно крупнее, причем по всем параметрам, включая колесную базу.

На центральной консоли в новом Custo установили 10,4-дюймовый экран и минимальное количество кнопок.

Управление трансмиссией будет осуществляться через подрулевые лепестки или кнопками на центральном тоннеле.

В Китае минивэн предложат только с бензиновыми 170 и 236-сильными моторами, трансмиссию предложат только восьмиступенчатую автоматическую.

Компания Hyundai показала официальные изображения нового минивэна Custo Компания Hyundai показала официальные изображения нового минивэна Custo Компания Hyundai показала официальные изображения нового минивэна Custo Компания Hyundai показала официальные изображения нового минивэна Custo

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