Компания Hyundai показала официальные изображения нового минивэна Custo

Минивэн Hyundai Custo должны представить в ближайшее время, причем в Китае его сертифицировали еще в апреле, но до сих пор не показали публике.

Корейский производитель решил привлечь внимание к своему семейному автомобилю новыми тизерами. На изображениях показали не только внешность автомобиля, но также полностью раскрыли салон.

Новый Hyundai Custo уже метит в бизнес-класс, ведь у него появились кресла с электроприводом и выдвижной подставкой для ног, роскошная отделка и панорамная крыша.



Custo на китайском рынке будет конкурировать с Honda Odyssey и Buick GL8, а также Kia Carnival, но последний значительно крупнее, причем по всем параметрам, включая колесную базу.

На центральной консоли в новом Custo установили 10,4-дюймовый экран и минимальное количество кнопок.

Управление трансмиссией будет осуществляться через подрулевые лепестки или кнопками на центральном тоннеле.

В Китае минивэн предложат только с бензиновыми 170 и 236-сильными моторами, трансмиссию предложат только восьмиступенчатую автоматическую.