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Mitsubishi анонсировала новый Outlander с гибридной установкой

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Новое поколение PHEV-версии в конце года начнут предлагать в Японии, а в следующем году модель появится на глобальном рынке.
Про новое поколение Outlander PHEV информации пока мало. Представительство компании только сообщило, что в кроссовере будет более мощная силовая установка и увеличенного объёма блок аккумуляторов.

Напомним, Outlander PHEV сейчас доступен с 2,4-литровый ДВС и электрическим двигателем, суммарная отдача гибрида составляет 224 л.с. До этого Outlander PHEV комплектовался 2,0-литровым двигателем.

Обычная версия четвертого поколения Mitsubishi Outlander была представлена в феврале 2021 года. Этот кроссовер базируется на платформе CMF-С/D, как и текущая генерация Nissan X-Trail.

mitsubishi Mitsubishi Outlander PHEV
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