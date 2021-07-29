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Компания Mercedes-Benz представила бронированную версию седана S-Class новой генерации

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Mercedes-Benz показала новое поколение бронированного флагманского седана — S680 Guard 4Matic.

Эта версия получила максимальную степень защиты, которая способна защитить пассажиров от очереди из автомата «Калашников» и снайперской винтовки Драгунова.

Компания Mercedes-Benz представила бронированную версию седана S-Class новой генерации
Mercedes-Benz S680 Guard 4Matic сертифицирован по уровню баллистической защиты VPAM VR10. В автомобиле установлены 10-слойные стекла с гидравлическим приводом и бронированные листы толщиной 18-23 мм. Также седан оснащен специальными покрышками и встроенным баком с кислородом.

Компания Mercedes-Benz представила бронированную версию седана S-Class новой генерации
Бронированный седан весит 4,2 тонны, а в движение он приводится V12 объёмом шесть литров и отдачей 612 л.с. Максимальная скорость S680 Guard 4Matic составляет 190 км/ч.

Mercedes-Benz S680 Guard 4Matic на европейском рынке будет предлагаться по цене от 547,4 тыс. евро, что в пересчете составляет 47,5 млн рублей.

Компания Mercedes-Benz представила бронированную версию седана S-Class новой генерации

Mercedes-Benz S680 Guard 4Matic
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