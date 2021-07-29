Новый крос-купе Taigo от Volkswagen может появиться на рынке РФ

Volkswagen на европейском рынке представил свой новый кроссовер Taigo, а это первая купеобразная модель компании в Европе, при этом не первая в модельном ряду. Volkswagen Taigo уже продается в Китае, Южной Америке и США.

По традиции все кроссоверы Volkswagen на европейском рынке носят названия, начинающиеся с буквы Т, но это правило относится только к моделям с ДВС.

Volkswagen Taigo на самом деле является купеобразной версией T-Cross. Эти две модели максимально унифицированы, ведь у них одинаковая платформа и моторы с трансмиссией.

При этом Taigo на 159 мм длиннее и немного ниже чем T-Cross, а вот колесная база и ширина автомобилей одинаковая.

В Volkswagen Taigo уже в базовой комплектации устанавливаются светодиодные фары, а в качестве опции предлагают матричную оптику со светодиодной полосой на радиаторной решетке.

Taigo еще на европейском рынке получил спортивную версию — у нее иной обвес и другая отделка салона. В минимальных комплектациях есть 8-дюймовый экран на панели приборов, система автоматического торможения и кондиционер.

В более богатых версиях уже будет 10-дюймовый экран виртуальных приборов, климат-контроль и 9-дюймовый экран мультимедийной системы. В топовых версиях установили адаптивный круиз-контроль и панорамную крышу.

Новинка на европейском рынке будет предлагаться с литровым 95-сильным турбомотором, этот силовой агрегат будет являться базовым.

Для него предложат только пятиступенчатую «механику». Более дорогие версии получат литровый 110-сильный ДВС с 6-ступенчатой «механикой» или семиступенчатым «роботом».

Самая дорогая версия уже будет доступна с 1,5-литровым 150-сильным TSI и преселективной семиступенчатой коробкой. В независимости от версии Taigo будет только с передним приводом.

Volkswagen Taigo в Европе появится в декабре по цене от 20 тыс. евро. Есть информация, что крос-купе Taigo от Volkswagen может появиться на рынке РФ, но сроки пока не известны.