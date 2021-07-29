После проведения диагностики автоматической КПП для устранения выявленных проблем можно воспользоваться одним из двух способов: ремонт или замена. Первый способ обходится гораздо дешевле.

Виды ремонта АКПП

Если АКПП сильно повреждена, то приобретение запчастей для ее ремонта может потребовать больших расходов, чем стоит новое устройство. Примером может служить поломка гидроблока управления. Но такая ситуация возникает сравнительно редко и лишь при поломке значительного количества ключевых элементов. Чаще всего ремонт АКПП посредством замены одной или нескольких запчастей позволяет успешно решить проблему. Поэтому после раннего выявления малозаметных отклонений в функционировании автоматической КПП следует немедленно принять все нужные меры. Это проще и дешевле, чем в дальнейшем производить ее полный ремонт. На сайте service-akpp.com.ua можно узнать цены на ремонт АКПП в Киеве. Исходя из типа неполадки, специалисты автосервиса осуществляют следующие виды ремонтных работ:

частичный ремонт автоматической КПП;

капитальный ремонт автоматической КПП, состоящий в замене ее неисправных частей;

замена неисправной автоматической КПП на отремонтированную;

замена неисправной автоматической КПП подержанную. Такой ремонт выполняется в качестве временной меры.

Порядок проведения ремонтных работ

Процедура ремонта автоматической КПП проводится в несколько этапов, на каждом из которых принимаются во внимание особенности поломки на конкретном автомобиле:

выполнение диагностики автоматической КПП и мотора;

вскрытие поддона автоматической КПП, анализ смазки и износа материалов;

определение характера неполадок, выбор подходящего метода их устранения;

согласование специалистом сервиса способа и цены ремонта с владельцем авто;

осуществление ремонта без снятия АКПП;

при отсутствии возможности произвести ремонтные работы без снятия АКПП она снимается;

подбор нужных запчастей;

сборка АКПП;

установка АКПП на прежнее место.

Ремонт автоматической КПП состоит в восстановлении ее нормального функционирования в соответствии с заводскими параметрами. Проведение этой работы необходимо поручить высококвалифицированным профессионалам, которые располагают современными инструментами, требуемыми технологиями и спецоборудованием для осуществления диагностики и ремонта автоматической КПП.