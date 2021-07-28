Tesla отложит серийный запуск нового пикапа Cybertruck

В американской компании намерены отложить серийное производство нового пикапа, чтобы сохранить его стоимость в пределах разумного.
Дело в том, что в компании столкнулись с проблемой – дефицит аккумуляторов типа 4680.
Если запустить серийное производство Cybertruck как и планировали, то стоимость пикапов существенно увеличится.
В связи с этим рассматривается возможность переноса срока запусков на 2022 год. Стоит отметить, что подобное решение было принято и в отношении грузовика Semi.
Tesla получила более 1 миллиона заявок на покупку электрического пикапа Cybertruck