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Tesla отложит серийный запуск нового пикапа Cybertruck

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В американской компании намерены отложить серийное производство нового пикапа, чтобы сохранить его стоимость в пределах разумного.
Дело в том, что в компании столкнулись с проблемой – дефицит аккумуляторов типа 4680.

Если запустить серийное производство Cybertruck как и планировали, то стоимость пикапов существенно увеличится.

В связи с этим рассматривается возможность переноса срока запусков на 2022 год. Стоит отметить, что подобное решение было принято и в отношении грузовика Semi.

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