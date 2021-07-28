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Автомобилистов в РФ предупредили о новом мошенничестве на авторынке

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Российских автомобилистов предупредили о том, что при выборе подержанного автомобиля, особенно пригнанного из Европы, нужно быть очень осторожными.
Как известно, в Европе были наводнения, в связи с чем ожидается появление огромного количества машин на вторичном рынке, которые тотально повреждены водой.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в интервью радио Sputnik, предупредил автомобилистов о новом мошенничестве на авторынке, уточнив, что в продаже появляются повреждённые водой машины, которые продавцы будут выдавать за обычные.

Страховые компании в Европе списывают утонувшие машины, причем внешне они могут выглядеть совсем новыми.

Одним из ярких признаков утопленного авто является его электроника, которая будет давать сбои и выдавать немало ошибок.

При малейшем подозрении на «утопленника» от такой сделки лучше отказаться.

Как пояснил эксперт, списанные легковушки покупают за копейки, затем стараются привести их в рабочее состоянии в частных автомастерских, и выставляют на продажу за границей, что позволяет усложнить возможность узнать ее историю.

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