Число угонов автомобилей в РФ снизилось на 40% в I полугодии 2021 года

В России рассказали об автомобильных угонах за первые шесть месяцев года, сообщив также какие модели авто чаще всего угоняли преступники.

Данные обнародовала пресс-служба страховых компаний России «Росгосстрах», где сообщили, что в РФ число автоугонов снизилось на 40% в 1 полугодии 2021 года.

Лидером по числу автоугонов в указанный период стал кроссовер Hyundai Tucson, следом за которым в рейтинге оказались Kia Sorento Prime, Lexus RX, Toyota Camry и Mitsubishi Outlander.

Вторая пятерка лидеров выглядит следующим образом: Nissan X-Trail, Nissan Qashqai, Mercedes-Benz E-Class, Volkswagen Transporter и Mazda CX-5.

Отдельно было отмечено, что среди автомобилей японской марки Toyota часто еще угоняли внедорожник Land Cruiser Prado. Кроме этого, в этом году часто угоняли «ГАЗель» (ГАЗ-3009).

Среди регионов, где больше всего было зарегистрировано угонов лидерами стали Санкт-Петербург и Ленинградская области.

На них пришлось более половины от общего числа автоугонов. Но отмечается, что в сравнении с прошлым годом заявлений об угоне стало меньше в три раза.