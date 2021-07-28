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Внедорожник УАЗ «Хантер» стал хитом на авторынке Японии в 2021 году

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Импортером российского внедорожника в Японии является компания Autoriesen, в которой и сообщили о высоком спросе на УАЗ «Хантер».
Как стало известно, внедорожник УАЗ «Хантер» стал хитом на авторынке Японии в 2021 году, причем в этой стране большим спросом пользуются не только новые, но и подержанные автомобили, причем покупают экземпляры в любом состоянии.

Жители Японии выбирают внедорожник по ряду причин, включая наличия в них рамы, а также его надежность.

Более того, плюсом внедорожника назвали отсутствие электрических стеклоподъёмников, так как если моторчик выйдет из строя и окно не закроется, то в Японии при минус 50 градусов по Цельсию можно замерзнуть насмерть.

Также импортёр сообщает, что положительным моментом еще является отсутствие проблем с запчастями, да и ремонтом внедорожника занимаются почти все мастерские.

Впрочем, в комментариях к опубликованной Autoriesen не все согласны с положительными сторонами УАЗ «Хантер», и выражают уверенность, что лучше японского внедорожника нет. Но и защитников УАЗ «Хантер» в комментариях тоже оказалось немало.

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