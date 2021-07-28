Главная » Новости

Обновленная Hyundai Creta получит дизайн в стиле кроссовера Tucson

Просмотров 16 Опубликовано Обновлено

В распоряжении корейского форума оказался первый снимок обновленной версии кроссовера Hyundai Creta, благодаря которому выяснились некоторые интересные подробности.
Так, оказалось, что обновленная Hyundai Creta получит дизайн в стиле Tucson, что заметно даже несмотря на камуфляж.

В частности, у автомобиля не стали скрывать такую особенность как решетка радиатора переходящая в ДХО.

В целом ранее сообщалось, что дизайнеры компании при создании новой Креты будут использовать дизайнерские решения от Tucson.

Ожидается, что какие-то обновления произойдут и в салоне автомобиля, а вот технически кроссовер не изменится.

Стоит отметить, что в России новое поколение Hyundai Creta вышло недавно. Кроссовер вышел на российский авторынок по цене от 1,2 млн рублей.

Право на покупку первых Hyundai Creta нового поколения в РФ разыграют в лотерею

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика