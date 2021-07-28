Обновленная Hyundai Creta получит дизайн в стиле кроссовера Tucson

В распоряжении корейского форума оказался первый снимок обновленной версии кроссовера Hyundai Creta, благодаря которому выяснились некоторые интересные подробности.

Так, оказалось, что обновленная Hyundai Creta получит дизайн в стиле Tucson, что заметно даже несмотря на камуфляж.

В частности, у автомобиля не стали скрывать такую особенность как решетка радиатора переходящая в ДХО.

В целом ранее сообщалось, что дизайнеры компании при создании новой Креты будут использовать дизайнерские решения от Tucson.

Ожидается, что какие-то обновления произойдут и в салоне автомобиля, а вот технически кроссовер не изменится.

Стоит отметить, что в России новое поколение Hyundai Creta вышло недавно. Кроссовер вышел на российский авторынок по цене от 1,2 млн рублей.