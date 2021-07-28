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Hyundai 15 сентября 2021 года запустит в производство новый кроссовер Casper

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Hyundai 15 сентября начнет производство своего нового кроссовера Casper. Это будет самый маленький представитель SUV марки и его будут предлагать только на индийском рынке.
По своим габаритам Casper будет сопоставим с хэтчбеком i10, то есть длина модели составит примерно 3,6 метра и ширина 1,6 метра, поэтому на заднем диване смогут разместиться только двое взрослых.

Hyundai Casper получит некоторые дизайнерские решения от Hyundai Kona, но технически он будет ближе к i10.

Под капотом будущей новинки будут устанавливать литровый трехцилиндровый двигатель мощностью 86 л.с. Для этого силового агрегата предложат только механическую или автоматическую коробку передач.

Известно, что в список оснащенности новинки войдут фронтальные подушки безопасности, парктроник, ABS кондиционер и салонное зеркало с функцией автозатемнения.

Hyundai 15 сентября 2021 года запустит в производство новый кроссовер Casper

hyundai Hyundai Casper
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