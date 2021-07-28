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Компания Geely обновила компактный кроссовер Coolray

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Geely опубликовала первые изображения рестайлинговой версии кроссовера Binyue, который на российском рынке предлагается под названием Coolray.
Новинка получила оригинальное решение в передней части — X-образный серый элемент, и такого же цвета накладку на передний бампер, а также нижнюю часть дверей.

Компания Geely обновила компактный кроссовер Coolray

На задней двери установили спойлер, выполненный из фактурного пластика. В салоне обновленного кроссовера будут устанавливать экран мультимедийной системы диагональю 12,3 дюйма. Также кроссовер обзавелся атмосферной подсветкой с настраиваемыми оттенками.

Компания Geely обновила компактный кроссовер Coolray
Geely Binyue на китайском рынке будет доступен с силовыми агрегатами мощностью 141 и 177 л.с. Для первого предложат только 6-ступенчатую «механику», а для более мощного уже 7-ступенчатый «робот».

Напомним, в РФ Geely Coolray/Binyue предлагается с прошлого года, он доступен с 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. и семиступенчатым «роботом».
Ценник на «паркетник» стартует с отметки 1 376 990 рублей.

Компания Geely обновила компактный кроссовер Coolray Компания Geely обновила компактный кроссовер Coolray

geely Geely Coolray
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