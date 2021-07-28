Компания Geely обновила компактный кроссовер Coolray

Geely опубликовала первые изображения рестайлинговой версии кроссовера Binyue, который на российском рынке предлагается под названием Coolray.

Новинка получила оригинальное решение в передней части — X-образный серый элемент, и такого же цвета накладку на передний бампер, а также нижнюю часть дверей.

На задней двери установили спойлер, выполненный из фактурного пластика. В салоне обновленного кроссовера будут устанавливать экран мультимедийной системы диагональю 12,3 дюйма. Также кроссовер обзавелся атмосферной подсветкой с настраиваемыми оттенками.



Geely Binyue на китайском рынке будет доступен с силовыми агрегатами мощностью 141 и 177 л.с. Для первого предложат только 6-ступенчатую «механику», а для более мощного уже 7-ступенчатый «робот».

Напомним, в РФ Geely Coolray/Binyue предлагается с прошлого года, он доступен с 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. и семиступенчатым «роботом».

Ценник на «паркетник» стартует с отметки 1 376 990 рублей.