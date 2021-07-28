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Пылесос для машины

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Наличие пылесоса в машине обеспечивает возможность проводить уборку в салоне без обращения за помощью к специалистам автосервисов. Все автомобильные пылесосы характеризуются компактностью, благодаря чему их удобно использовать в небольшом пространстве и хранить в багажнике. На рынке представлено множество моделей таких устройств, и при их выборе нужно учитывать приведенные ниже критерии.

Содержание
  1. Вид уборки
  2. Тип пылесборника
  3. Тип питания
  4. Набор насадок
  5. Оснащенность фильтром тонкой очистки

Вид уборки

Большая часть автомобильных пылесосов рассчитана на сбор крошек, песка и другого мелкого мусора, то есть на сухую уборку салона. Обычно этого оказывается вполне достаточно. Менее распространены модели с влажным типом уборки, которые способны собирать жидкость. Они подходят для тех автовладельцев, которые часто возят в салоне кофе, газированные напитки и т. п.

Тип пылесборника

Обычно пылесос для машины оснащается контейнером, который обладает следующими преимуществами:

  • легкость опустошения;
  • отсутствие необходимости в замене;
  • поддержка постоянной мощности;
  • возможность легко отыскать внутри втянутую пылесосом вещь.

Пылесос с мешком имеет меньшие габариты, чем аналог с контейнером, но мешок быстро забивается, вследствие чего мощность прибора падает. Такие пылесборники нуждаются в регулярной замене, что создает дополнительные проблемы.

Тип питания

Автопылесосы работают либо от аккумулятора, либо от прикуривателя. Преимущество первых состоит в отсутствии провода, благодаря чему их можно использовать для чистки труднодоступных мест в квартире. Одного заряда большинству аккумуляторных моделей хватает приблизительно на полчаса уборки. Автопылесосы, работающие от прикуривателя, не требуют зарядки, но при их выборе важно учитывать длину провода и соответствие напряжению прикуривателя.

Набор насадок

Использование насадок значительно облегчает уборку и повышает ее эффективность. Желательно, чтобы пылесос был укомплектован следующими видами насадок:

  • Турбощетка. Она хорошо чистит ворсистую обивку и кресла.
  • Щелевая. С ее помощью легко убирать мусор между креслами.
  • С выдвижной щетиной. Она подходит для быстрого сбора мусора с ковриков и пола.

Оснащенность фильтром тонкой очистки

Поскольку в салоне всегда летает много пыли, полностью избавиться от нее невозможно. Если в пылесосе имеется фильтр тонкой очистки, то он будет защищать двигатель от преждевременного изнашивания.

Хороший пылесос для машины должен иметь достаточную мощность (не менее 80 ватт), пылесборник в виде контейнера, две-три насадки в комплекте, а также фильтр тонкой очистки. Такой прибор позволит проводить в салоне качественную уборку.

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