Наличие пылесоса в машине обеспечивает возможность проводить уборку в салоне без обращения за помощью к специалистам автосервисов. Все автомобильные пылесосы характеризуются компактностью, благодаря чему их удобно использовать в небольшом пространстве и хранить в багажнике. На рынке представлено множество моделей таких устройств, и при их выборе нужно учитывать приведенные ниже критерии.

Вид уборки

Большая часть автомобильных пылесосов рассчитана на сбор крошек, песка и другого мелкого мусора, то есть на сухую уборку салона. Обычно этого оказывается вполне достаточно. Менее распространены модели с влажным типом уборки, которые способны собирать жидкость. Они подходят для тех автовладельцев, которые часто возят в салоне кофе, газированные напитки и т. п.

Тип пылесборника

Обычно пылесос для машины оснащается контейнером, который обладает следующими преимуществами:

легкость опустошения;

отсутствие необходимости в замене;

поддержка постоянной мощности;

возможность легко отыскать внутри втянутую пылесосом вещь.

Пылесос с мешком имеет меньшие габариты, чем аналог с контейнером, но мешок быстро забивается, вследствие чего мощность прибора падает. Такие пылесборники нуждаются в регулярной замене, что создает дополнительные проблемы.

Тип питания

Автопылесосы работают либо от аккумулятора, либо от прикуривателя. Преимущество первых состоит в отсутствии провода, благодаря чему их можно использовать для чистки труднодоступных мест в квартире. Одного заряда большинству аккумуляторных моделей хватает приблизительно на полчаса уборки. Автопылесосы, работающие от прикуривателя, не требуют зарядки, но при их выборе важно учитывать длину провода и соответствие напряжению прикуривателя.

Набор насадок

Использование насадок значительно облегчает уборку и повышает ее эффективность. Желательно, чтобы пылесос был укомплектован следующими видами насадок:

Турбощетка. Она хорошо чистит ворсистую обивку и кресла.

Щелевая. С ее помощью легко убирать мусор между креслами.

С выдвижной щетиной. Она подходит для быстрого сбора мусора с ковриков и пола.

Оснащенность фильтром тонкой очистки

Поскольку в салоне всегда летает много пыли, полностью избавиться от нее невозможно. Если в пылесосе имеется фильтр тонкой очистки, то он будет защищать двигатель от преждевременного изнашивания.

Хороший пылесос для машины должен иметь достаточную мощность (не менее 80 ватт), пылесборник в виде контейнера, две-три насадки в комплекте, а также фильтр тонкой очистки. Такой прибор позволит проводить в салоне качественную уборку.