Наличие пылесоса в машине обеспечивает возможность проводить уборку в салоне без обращения за помощью к специалистам автосервисов. Все автомобильные пылесосы характеризуются компактностью, благодаря чему их удобно использовать в небольшом пространстве и хранить в багажнике. На рынке представлено множество моделей таких устройств, и при их выборе нужно учитывать приведенные ниже критерии.
Вид уборки
Большая часть автомобильных пылесосов рассчитана на сбор крошек, песка и другого мелкого мусора, то есть на сухую уборку салона. Обычно этого оказывается вполне достаточно. Менее распространены модели с влажным типом уборки, которые способны собирать жидкость. Они подходят для тех автовладельцев, которые часто возят в салоне кофе, газированные напитки и т. п.
Тип пылесборника
Обычно пылесос для машины оснащается контейнером, который обладает следующими преимуществами:
- легкость опустошения;
- отсутствие необходимости в замене;
- поддержка постоянной мощности;
- возможность легко отыскать внутри втянутую пылесосом вещь.
Пылесос с мешком имеет меньшие габариты, чем аналог с контейнером, но мешок быстро забивается, вследствие чего мощность прибора падает. Такие пылесборники нуждаются в регулярной замене, что создает дополнительные проблемы.
Тип питания
Автопылесосы работают либо от аккумулятора, либо от прикуривателя. Преимущество первых состоит в отсутствии провода, благодаря чему их можно использовать для чистки труднодоступных мест в квартире. Одного заряда большинству аккумуляторных моделей хватает приблизительно на полчаса уборки. Автопылесосы, работающие от прикуривателя, не требуют зарядки, но при их выборе важно учитывать длину провода и соответствие напряжению прикуривателя.
Набор насадок
Использование насадок значительно облегчает уборку и повышает ее эффективность. Желательно, чтобы пылесос был укомплектован следующими видами насадок:
- Турбощетка. Она хорошо чистит ворсистую обивку и кресла.
- Щелевая. С ее помощью легко убирать мусор между креслами.
- С выдвижной щетиной. Она подходит для быстрого сбора мусора с ковриков и пола.
Оснащенность фильтром тонкой очистки
Поскольку в салоне всегда летает много пыли, полностью избавиться от нее невозможно. Если в пылесосе имеется фильтр тонкой очистки, то он будет защищать двигатель от преждевременного изнашивания.
Хороший пылесос для машины должен иметь достаточную мощность (не менее 80 ватт), пылесборник в виде контейнера, две-три насадки в комплекте, а также фильтр тонкой очистки. Такой прибор позволит проводить в салоне качественную уборку.