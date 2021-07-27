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Как выгодно купить BMW?

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Автомобили BMW обладают множеством достоинств. Когда денег на приобретение новой машины не хватает, можно купить подержанную. При этом следует учитывать большое число факторов, чтобы в дальнейшем не разочароваться.

Содержание
  1. Ключевые принципы выгодной покупки BMW
  2. Состояние навесного оборудования
  3. Состояние колес
  4. Проверка электроники
  5. Тест-драйв

Ключевые принципы выгодной покупки BMW

Чтобы приобрести BMW по выгодной цене и в хорошем состоянии, необходимо рассмотреть десятки вариантов. Зачастую продавцы машин с пробегом скрывают их остаточный ресурс посредством скручивания пробега и повышения внешней привлекательности. Поэтому нельзя проявлять излишнюю доверчивость. Выбрать походящий вариант поможет ссылка. При принятии решения следует ориентироваться не на возраст, а на состояние авто. Самые надежные подержанные BMW – те, за которыми предыдущие владельцы тщательно следили, грамотно и вовремя проводя техобслуживание. Как правило, чем старше машина, тем ниже запрашиваемая за нее цена, однако состояние BMW 2011 года нередко бывает лучше, чем состояние такой же модели, выпущенной в 2017 году.

Состояние навесного оборудования

В процессе осмотра автомашины надо открыть капот и изучить состояние всех запчастей и узлов. На них не должны виднеться остатки масла и антифриза. Запах горелой смазки – основание для появления подозрений. Издаваемые двигателем при функционировании на холостых оборотах грубые звуки указывают на неисправности топливного насоса.

Состояние колес

Во время осмотра автомобиля нужно проверить, в каком состояния находятся его колесные диски. Пониженное давление в шинах – повод для проявления настороженности. Возможно, что воздух из них уходит сквозь трещины в колесных дисках, которые зачастую нельзя обнаружить невооруженным взглядом.

Проверка электроники

В ходе осмотра BMW пробегом нужно сделать следующее:

  • проверить функционирование электрорегулировок кресел и работу систем подогрева;
  • проверить действие стеклоподъемников;
  • убедиться в отсутствии следов коррозии или влаги под ковриками в салоне;
  • удостовериться в том, что при удаленном управлении с использованием ключа не возникают неполадки.

Тест-драйв

Когда осмотр машины завершен, нудно попросить продавца дать возможность совершить на нем пробную поездку. Надо удостовериться в отсутствии ударов и рывков при функционировании КПП. Из-под капота не должны доноситься щелкающие и лязгающие звуки.

Заключительный этап перед покупкой BMW с пробегом – прохождение диагностики в автомастерской. Это снижает риски и увеличивает шансы стать обладателем надежной машины.

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