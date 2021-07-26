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Директор агентства «Автостат» сообщил о дефиците новых автомобилей в РФ

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Дефицит новых автомобилей продолжит увеличивать спрос на вторичном рынке, а наряду с этим стоит ждать дальнейший рост цен на авто с пробегом.
Директор агентства «Автостат» Сергей Удалов, общаясь с журналистами Ura.ru сообщил о продолжающемся дефиците новых автомобилей в РФ, отметив, что с начала года наблюдается быстрое восстановление вторичного авторынка.

При этом рынок новых автомобилей восстанавливается не только медленными темпами, но и просматривается тенденция к его падению.

К примеру, некоторые автомобилисты хоть и желают купить некоторые новые машины, но попросту не могут этого сделать ввиду их отсутствия.

С другой стороны популярность подержанных машин растет еще и из-за удорожания новых моделей, а некоторым людям не хватает средств на приобретение нового автомобиля.

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