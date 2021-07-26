Проверка истории автомобиля

Цитата одного из известных людей гласит: «Кто имеет информацию, тот владеет всем». Особенно важную роль данная концепция играет в сфере коммерческой деятельности. Чтобы заключить выгодную сделку, не оказаться обманутым недобросовестным продавцом, желательно выяснить максимум информации по поводу предлагаемого продукта.

Автомобили все еще являются дорогостоящим товаром, а одним из способов сэкономить является приобретение машины в зарубежных странах через аукционы.

Даже в таких законопослушных странах, как США и Япония, на автомобильном рынке работает достаточно большое количество недобросовестных продавцов и посредников.

На помощь приобретателю автомобиля из Японии приходит история аукционов MITSUBISHI, ознакомиться с которой можно на специальных статистических ресурсах в интернете совершенно бесплатно.

При покупке автомобиля в США для получения информации о машине используется история аукционов Ford или других популярных марок.

Какую информацию можно получить из истории аукционов

Каждому автомобилю назначается уникальный индивидуальный номер, а в базах данных сохраняются сведения обо всем, что с этой машиной когда-либо происходило.

Была ли в автомобиль в авариях и какие получила повреждения.

Не находится ли машина в угоне.

Кто является продавцом, какая стоимость предлагалась на аукционах в ближайшие месяцы.

Анализируя историю лотов и динамику предлагаемых цен по определенному автомобилю, покупатель может принять решение, какую цену оптимально заплатить за эту машину либо лучше поискать альтернативные варианты.

Как получить полную и подробную информацию об автомобилях

Сведения из разных источников, баз данных и из истории различных аукционов концентрируются на специальных информационных ресурсах в интернете. Большую часть сведений о машинах, их состояний, продавцах, ходе аукционов, можно получить бесплатно.

Углубленные сведения, как например, отчет Carfax, предлагаются на коммерческой основе.

Затраченные на сбор и анализ подробных сведений о машине время и деньги позволяют покупателю принимать взвешенные решения и избегать возможных рисков.

Из криминальных хроник известно, что мошенники предпочитают иметь дело с людьми, мало сведущими в теме сделки и не имеющими подробной информации о предлагаемом товаре. Само знание подробных сведений о продаваемой машине уже отпугивает мошенников и защищает добросовестного покупателя от совершения критических ошибок и потери денежных средств.