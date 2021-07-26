Главная » Новости

Рестайлинговый седан Kia Cerato сертифицировали в России

Опубликовано Обновлено

Компания Kia скоро предложит на российском рынке обновленный вариант седана Kia Cerato.
Этот автомобиль недавно был сертифицирован в стране, о чем сообщили в самой компании, отметив, что сборку седана организуют на предприятии в Калининграде.

Кроме этого, автопроизводитель сообщает, что рестайлинговый седан Kia Cerato будет первой моделью марки в России, которая выйдет с новым логотипом и заводским комплексом телематики.

Моторная гамма будет как у предшественника. То есть Kia Cerato будет иметь 1,6 и 2,0-литровые установки, работающие с 6-скоростной автоматической или механической КП.

Старт продаж запланирован на сентябрь.

Рестайлинговый седан Kia Cerato сертифицировали в России

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика