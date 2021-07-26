Рестайлинговый седан Kia Cerato сертифицировали в России

Компания Kia скоро предложит на российском рынке обновленный вариант седана Kia Cerato.

Этот автомобиль недавно был сертифицирован в стране, о чем сообщили в самой компании, отметив, что сборку седана организуют на предприятии в Калининграде.

Кроме этого, автопроизводитель сообщает, что рестайлинговый седан Kia Cerato будет первой моделью марки в России, которая выйдет с новым логотипом и заводским комплексом телематики.

Моторная гамма будет как у предшественника. То есть Kia Cerato будет иметь 1,6 и 2,0-литровые установки, работающие с 6-скоростной автоматической или механической КП.

Старт продаж запланирован на сентябрь.