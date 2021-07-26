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УАЗ с 26 июля приостановил производство автомобилей

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На предприятии УАЗа с 26 июля была приостановлена сборка автомобилей, о чем со ссылкой на пресс-службу группы Sollers сообщил «Интерфакс».
По информации журналистов, выпуск машин Ульяновский автомобильный завод и промплощадка «Заволжский моторный завод» остановили на период с 26 июля по 1 августа.

Причиной стал запланированный корпоративный отпуск, а также в этот период запланировано проведение ремонтной кампании.

После проведения ремонтных работ производство начнут запускать поэтапно в период со 2 по 9 августа.

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