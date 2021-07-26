В модельной линейке компании Hyundai скоро появится новый автомобиль, который в первую очередь ориентирован на китайский рынок.

Речь идет о новинке с названием Custo, которая представляет собой минивэн.

Hyundai опубликовал первые изображения нового минивэна Custo, сообщив, что его производство будет осуществляться на предприятии Beijing Hyundai, специалисты которого и занимались разработкой автомобиля. Новинка будет иметь следующие габариты: 4950/1850/1734 мм, колесная база — 3055 мм.

В его внешности использовали дизайнерские решения как в новом Tucson. Модель выпустят только в семиместной версии, но в дальнейшем планируется выпускать модификации с раздельными сидениями на втором ряду.

Моторная гамма новинки будет представлена двумя силовыми установками, которые имеют турбины. Речь идет об 1,5-литровом 170-сильном и 2,0-литровом двигателе мощностью 236 л.с. Среди трансмиссии предложат только восьмискоростную автоматическую КП. О дате презентации новинки информации пока нет.